Blutiger Trucker-Streit in Pforzheim

1 Trucker lieferten sich in Pforzheim einen blutigen Streit (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Auf einem Rastplatz in Pforzheim haben sich Trucker einen blutigen Streit geliefert. Ein Mann musste nach einem lebensgefährlichen Messerstich operiert werden.

Pforzheim - Ein Streit unter Lastwagenfahrern auf einem Rastplatz in Pforzheim ist am Samstagabend blutig ausgegangen. Ein 46 Jahre alter Mann musste nach einem lebensgefährlichen Messerstich operiert werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Als mutmaßlichen Täter nahmen die Beamten einen 42 Jahre alten Fernfahrer aus Weißrussland fest. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Der Streit entwickelte sich den Ermittlungen zufolge, als das spätere Opfer zwei Männer mit einem Haarschneidegerät frisierte.

Der 46-Jährige habe ebenfalls einen Haarschnitt haben wollen. Dabei sei es zu einem Missverständnis und der Auseinandersetzung gekommen.