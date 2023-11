Blutiger Streit im Europaviertel: Ermittlungsgruppe „Milano“ wertet Spuren aus

1 Am Freitagabend wird die Polizei zur Bibliothek gerufen. Foto: 7aktuell/Simon Adomat (Archiv)

Die Zeugensuche im Fall der blutigen Auseinandersetzung am Freitag bei der Stadtbibliothek läuft laut der Polizei noch schleppend. Sie verfolgt derweil weitere Ermittlungsansätze.











Die Ermittlungen im Fall der blutigen Auseinandersetzung am Freitagabend im Europaviertel bringt jede Menge Arbeit für die Kriminaltechnik-Experten der Polizei mit sich. „Wir haben viele Spuren, die ausgewertet werden müssen“, sagt ein Sprecher der Polizei. So sei an verschiedenen Orten Material gesichert worden, aus dem man eine DNA-Spur gewinnen kann. „Bei so einer Schlägerei verletzten sich ja auch die Täter“, erläutert der Polizeisprecher. So ist dann nicht nur Blut der Opfer, sondern auch der Angreifer auf den Kleidungsstücken der Personen, deren man habhaft wurde.