So bekommt sie Kind und Karriere unter einen Hut

2 Die Single "Raver Girl" von Blümchen kommt am 15. März 2024 raus. Foto: Universal Music

Im Herbst 2022 ist Blümchen zum ersten Mal Mutter geworden. Eine lange Auszeit gönnte sich die Sängerin jedoch nicht. Wie sie Kind und Karriere vereinbart, erzählt sie in einem neuen Interview - und inwiefern es der ganzen Crew sogar guttun kann, mit einem Baby auf Tour zu sein.











"Herz an Herz", "Boomerang" und "Kleiner Satellit (Piep, Piep)": Mit diesen Dance-Tracks hat sich Jasmin Wagner (43), besser bekannt als Blümchen, in der deutschen Musikgeschichte verewigt. Vielleicht kommt jetzt der nächste Hit dazu: Die Sängerin meldet sich nach Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern mit einer Solo-Single zurück. Auch "Raver Girl", das am 15. März erscheint, wartet wieder mit dem für Blümchen typischen Power-Sound auf.