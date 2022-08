10 Ureinwohnerin aus Kürbissen Foto: Jürgen Bach

Nein, Kürbisse findet man im Dschungel eher nicht. Aber einen Dschungel aus Kürbissen schon, sogar im Herzen von Ludwigsburg. Seit Freitag tummeln sich Papagei, Krokodil, Orang-Utan und andere Dschungelbewohner im Unteren Ostgarten im Blühenden Barock und an der Nordseite des Schlosses tanzen Mogli und Balu, und eine Ureinwohnerin Brasiliens schaut sich alles aus ihrem Kanu heraus an.

Bereits zum 23. Mal findet die Kürbisausstellung im Blühenden Barock statt – und zum letzten Mal mit Volker Kugel. Ende Oktober geht der Blüba-Direktor in Ruhestand. Noch gut erinnert er sich an die Anfänge. „Damals sind wir für die Idee, hier Kürbisse auszustellen, ausgelacht worden. Höchstens zwei Jahre hat man uns gegeben.“ Inzwischen ist die Ausstellung mit jährlich wechselnden Themen ein echter Besuchermagnet geworden. Habe man früher im Herbst etwa 80 000 zahlende Besucher gehabt, seien es inzwischen je nach Wetterlage um die 250 000, so Kugel. Während der gesamten Schau werden rund 450 000 Kürbisse in mehr als 600 verschiedenen Sorten gezeigt.

Gutes Klima für regionale Kürbisse

Geliefert werden die allermeisten vom Obsthof Eisenmann in Marbach-Rielingshausen. Jens Eisenmann sagte bei der Eröffnung, für die Kürbisse sei es ein gutes Jahr gewesen. „Ende April werden sie gesät, danach brauchen sie Wasser zum Keimen und dann vor allem Wärme.“ Hätten die Kürbisse erst einmal Salatkopfgröße erreicht, könne nicht mehr viel passieren. Die Früchte seien trotz der Dürre nicht gewässert worden, aber nur ein paar Millimeter kleiner als sonst. Wer dagegen beim Kürbiswiegen am 2. und 9. Oktober die Nase vorn haben will, dürfte die eine oder andere Zisterne geleert haben.

Außer dem Kürbiswiegen kann in diesem Jahr auch die Kürbisregatta im Südgarten wieder stattfinden, sagte Alisa Käfer vom Organisationsteam der Kürbisausstellung. Zudem gebe es einige Neuerungen im kulinarischen Bereich, etwa leckere Kürbisfladen in einer veganen Variante und in einer mit Speck, zudem ein Kürbiseis von einem Bauernhof aus Auenwald. „Das ist nicht nur Eis mit Kürbiskernen, sondern auch mit Kürbismark – und wird extra für die Kürbisausstellung hergestellt“, berichtete sie stolz.

Erstmals auch der perfekte Wein zum Kürbis

Für eine weitere kulinarische Neuerung ist Gärtnermeister Ulrich Fähnle aus Großbottwar verantwortlich. Der ist nämlich auch Winzer und hat Volker Kugel so lange bearbeitet, bis der zugestimmt hat, auch einen besonderen Rotwein zum Kürbis anzubieten. 2019 sind Trollinger- und Acolontrauben dafür in den Weinbergen gereift, vertrieben wird der Wein von den Bottwartaler Winzern. „Es gibt Wein zu Spargel und sogar Wein zu Schokolade – und jetzt endlich auch zu Kürbis“, freute sich Fähnle.

Regelrecht von kulinarischer Begeisterung gepackt zeigte sich auch Stefan Hinner, der Chef der Firma Jucker-Farm in Deutschland, die alljährlich die Kürbisausstellung auf die Beine stellt. Grüner Hokkaido gebe krosse Pommes, vom weißen Hokkaido würden die gar so knusprig, „die klimpern richtig.“ Und der blaue sei für Gnocchi super.

Verlängerung mit den Leuchtenden Traumpfaden

Auch in diesem Jahr geht die Kürbisausstellung mit den Leuchtenden Traumpfaden vom 29. Oktober an in die Verlängerung. Am 4. Dezember ist dann endgültig Schluss mit der diesjährigen Saison. Die Kürbisse werden dann verkauft, teilweise auch an Kindergärten oder Tafeln gespendet. Und auch vor Frost, der den Kürbissen schaden würde, ist den Veranstaltern so spät im Jahr nicht bang. „Um die Zeit gibt es meistens nur Bodenfrost, und die meisten Kürbisse hängen ja höher“, meinte Stefan Hinner. Außerdem würden die Verkaufskürbisse wöchentlich nachgeliefert, ergänzte Jens Eisenmann.

Termine und Öffnungszeiten

Schnitzen, Regatta und Wiegen

Vom 1. September an entsteht die Kürbisschnitzwelt, am 17. und 18. September findet die Kürbisregatta statt, am 2. und 9. Oktober werden die größten Kürbisse gewogen.

Öffnungszeiten

Der Kürbis-Dschungel hat bis zum 4. Dezember täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Leuchtenden Traumpfade kommen am 29. Oktober dazu, sie sind jeweils von Einbruch der Dunkelheit an bis 21.30 Uhr geöffnet.