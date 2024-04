12 Weiße Pavillons und noch mehr Pflanzen als sonst im Blühenden Barock. Foto: Simon Granville

Die Veranstaltung ist nicht mehr wegzudenken. Bei den Barocken Gartentagen gibt es nicht nur Pflanzen und Gartentipps, sondern auch Dekoartikel für Garten, Balkon und Wintergarten.











Link kopiert



Bei kühlen Temperaturen, aber trocken sind am Freitag die Barocken Gartentage im Blühenden Barock gestartet. Die Sonderausstellung, diesmal unter dem Motto Vintage-Gärten, hat noch bis Sonntag, 28. April, geöffnet. Zu sehen ist an den Ständen der 130 Aussteller eine Vielfalt an Pflanzen, Raritäten und Dekoration. An einigen Verkaufsständen kann man sich mit Vintage-Artikeln eindecken. Als Unterstützung transportiert das „Pflanzentaxi“ größere Einkäufe zu den Parkplätzen. Geöffnet ist am Wochenende je von 9 bis 18 Uhr. Infos finden sich auf www.barocke-gartentage.de.