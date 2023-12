Der Winter hat Einzug gehalten im Raum Stuttgart. Nachdem es in den vergangenen Tagen in manchen Teilen der Region schon ganz ordentlich geschneit hat, erwartet uns nun zu Beginn der Woche gefährlicher Glatteisregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem Verkehrsteilnehmer und Fußgänger vor spiegelglatten Straßen und Gehwegen.

Wie der DWD-Mitarbeiter Marco Puckert auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sollten sich die Menschen im Raum Stuttgart ab Montagnachmittag auf Blitzeis-Gefahr einstellen. „Im Laufe des Tages beginnt es leicht zu schneien. Ein Tiefausläufer bringt dabei auch etwas wärme Luft mit sich, die den Schnee teilweise in Regen verwandelt“, erklärt Puckert. Wenn dieser Regen auf den gefrorenen Boden fällt – in Stuttgart wird es am Nachmittag um die 4 Grad minus haben - kommt es zum gefährlichen Glatteis.

Lesen Sie auch

So lange soll der Glatteisregen anhalten

Der Glatteisregen soll bis circa Mitternacht anhalten. „Am frühen Dienstagmorgen steigen außerdem die Temperaturen wieder leicht in die einstelligen Plus-Regionen, sodass die Gefahr im Laufe des Dienstags wieder abnimmt“, prognostiziert Puckert. Vorsicht sei dann allerdings immer noch geboten.

Und wie geht es mit dem Wetter weiter? „Nachdem es am Mittwoch wieder etwas kälter wird, steigen die Temperaturen bis zum Wochenende sogar wieder in den zweistelligen Plusbereich“, so der DWD-Experte.