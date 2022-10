1 Neben Schlagzeuger Travis Barker (im Bild) und Bassist und Sänger Mark Hoppus ist auch Gründungsmitglied Tom DeLonge auf der Deutschlandtour mit dabei (Archivbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die amerikanische Punk-Rock-Band Blink-182 kündigt eine Welttournee und mit ihr drei Konzerte in Deutschland an – und zwar in Originalbesetzung. Hier lesen Sie, wann das Trio nach Deutschland kommt und wann der Kartenvorverkauf beginnt.















Nur einen Beitrag hat die US-Kultband Blink-182 auf Instagram geteilt, doch was sie darin mitteilt, dürfte nicht nur die 2,4 Millionen Follower freuen. „Wir kommen. Tour kommt. Album kommt. Tom kommt“, kündigte die Punk-Rock-Band an. Nach längerer Pause geht Blink-182 also auf Welttournee – und kommt auf dieser auch nach Deutschland.

Und das ist noch nicht alles: Neben Schlagzeuger Travis Barker (46) und Bassist und Sänger Mark Hoppus (50) ist auch Gründungsmitglied Tom DeLonge (46) mit dabei. Der Sänger und Gitarrist hatte die in den 1990er Jahren gegründete Band 2015 verlassen. Bereits an diesem Freitag will die Band zudem einen neuen Song mit dem Titel „Edging“ veröffentlichen.

Die Welttour soll im März 2023 in Mexiko beginnen und bis Februar 2024 durch Südamerika, Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland führen. Es sind rund 70 Auftritte geplant, darunter auch drei Konzerte im September 2023 in Deutschland.

Termine in Deutschland

9. September 2023 : Lanxess Arena in Köln

: Lanxess Arena in 16. September 2023 : Mercedes-Benz Arena in Berlin

: Mercedes-Benz Arena in 17. September 2023: Barclays Arena in Hamburg

Tickets für Konzerte in Deutschland

Der offizielle Vorverkauf für die Konzerte in Deutschland startet am Montag, 17. Oktober um 10 Uhr. Unter bestimmten Voraussetzungen können sich Fans aber schon früher Karten sichern.

PayPal-Kunden: Wer ein PayPal-Konto hat und die Bezahlung der Tickets darüber abwickelt, hat von Donnerstag, 13. Oktober, 10 Uhr, an ein Vorkaufsrecht.

Telekom-Kunden: Wer einen Festnetz- und/oder Mobilfunkvertrag bei der Telekom Deutschland hat, hat ebenfalls von Donnerstag, 13. Oktober, 10 Uhr, an die Möglichkeit, Tickets zu kaufen.

Ticketmaster-Kunden: Wer ein Kundenkonto bei Ticketmaster hat, kann auch von Donnerstag, 13. Oktober, 10 Uhr, an auf Tickets zugreifen.