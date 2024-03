Bizarrer Vorfall in Böblingen: 64-Jähriger bremst Verkehr aus und entblößt sich

1 Der Vorfall ereignete sich im Bereich des Taxistands nahe dem Bahnhof und Einkaufzentrem. Foto: Otto Kühnle (Archiv)

Seltsame Szenen spielten sich am am Sonntagvormittag am Taxistand vor dem Böblinger Bahnhof ab. Ein 64-Jahre alter Mann provozierte dort nicht nur mit seiner Fahrweise.











Erregung öffentlichen Ärgernisses, Beleidigung und Verdacht auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr: Eine lange Latte an Vergehen hat ein älterer Mann am Sonntagvormittag in Böblingen innerhalb kurzer Zeit angesammelt. Der bizarre Vorfall ereignete sich zwischen 10.40 und 11.25 Uhr in der Talstraße gegenüber dem Böblinger Bahnhof. Wie die Polizei berichtet, hielt sich der Mann dort im Bereich des Taxistandes auf und soll mehrfach auf die Straße vor Fahrzeuge gesprungen sein. Wegen der unmittelbaren Nähe zu Bahnhof, Busbahnhof und Mercaden gilt an dieser Stelle zwar ein Tempolimit von 20 Stundenkilometern, dennoch mussten wohl mehrere Verkehrsteilnehmende stark abbremsen. Wie die Polizei vermutet, dürfte der Mann durch sein Verhalten einige gefährliche Situationen provoziert haben.