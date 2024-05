1 Überflutete Straßen im Südwesten Foto: dpa/René Priebe

Am Donnerstag kommt es in Baden-Württemberg zu teils heftigen Gewittern. In einigen Orten werden dabei Straßen und Keller überflutet.











Gewitter und Starkregen haben im Südwesten teils Bäche anschwellen lassen, Straßen wurden überflutet und Keller liefen voll. Besonders hart traf es Bisingen im Zollernalbkreis, wo laut Polizei am frühen Donnerstagabend Keller und Straßen unter Wasser standen. Das DRK meldete in der Region an die 60 Einsatzstellen. Berichte über vermisste Personen konnte die Polizei allerdings nicht bestätigen.