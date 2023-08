1 Ein Mann erfrischt sich an einem Badesee in Ertingen – der Wetterdienst warnt weiterhin vor der Hitze. Foto: dpa/Thomas Warnack

Mit tropischen Nächten und extrem heißen Tagen müssen die Menschen im Südwesten auch in den nächsten Tagen klarkommen – in der Stuttgarter Innenstadt etwa werden bis zu 35 Grad erwartet. Wer es kühler mag, dem bleibt vor allem eine Region im Land.









In den nächsten Tagen ist im Südwesten weiter Schwitzen angesagt. Für die Oberrheinregion hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer extremen Wärmebelastung gewarnt. Die Temperaturen könnten im Breisgau bis zu 34 Grad erreichen, teilte der DWD am Dienstag mit. Die Höchstwerte in dieser Woche seien am Donnerstag und Freitag zu erwarten, sagte DWD-Meteorologe Marco Puckert. Auch in der Stuttgarter Innenstadt und südlich vom Flughafen bis nach Metzingen könne es dann bis zu 35 Grad heiß werden. Zum Ende der Woche hin erwarten die Experten Gewitter – ab wann genau, ist noch unklar. „Auch Unwetter sind möglich“, sagte Puckert.