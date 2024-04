1 Magnolienbaum am Stuttgarter Schlossplatz – es soll am Wochenende sonnig werden. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Sommerliche Temperaturen erwarten uns am kommenden Wochenende. Örtlich sind am Samstag bis zu 30 Grad möglich.











Link kopiert



Auf regnerische Tage folgt das erste Sommerwochenende. Während in den letzten Tagen die Höchsttemperatur kaum über 15 Grad gestiegen ist und regelmäßig graue Wolken und Niederschlag den Alltag bestimmt haben, ist für das Wochenende Grund zur Freude angesagt. Mindestens 27 Grad am Samstag, sowie mindestens 25 Grad am Sonntag prophezeit der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Baden-Württemberg. Örtlich sind sogar bis zu 30 Grad möglich. In Stuttgart selbst wird am Samstag mit 28 Grad gerechnet.