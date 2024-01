Bis Ende 2026: Bosch will weitere Stellen streichen - etwa 1200 Jobs betroffen

1 In Deutschland könnten bis zu 950 Jobs von der Personalstreichung betroffen sein. Foto: Bosch

Beim Autozulieferer Bosch sind bis Ende 2026 etwa 1200 Stellen von Personalreduzierung betroffen. In einem Bereich habe man mit größeren Herausforderungen zu kämpfen als erwartet, teilte das Unternehmen mit.











Der Autozulieferer Bosch erwägt einen größeren Stellenabbau im Bereich für Fahrzeugelektronik und Software. Die mögliche Personalreduzierung bewege sich nach aktuellem Stand im Bereich von insgesamt etwa 1200 Stellen weltweit bis Ende 2026, teilte eine Bosch-Sprecherin am Donnerstag mit. In Deutschland könnten bis zu 950 Jobs betroffen sein. Die Mitarbeiter seien am Mittwoch über die Planungen informiert worden. Im nächsten Schritt wolle man Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern aufnehmen. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ darüber berichtet.