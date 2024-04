So trauern Fans und Kollegen um „Gefragt – Gejagt“-Jäger Nagorsnik

„Bis bald in der großen Bibliothek“

1 Klaus Otto Nagorsnik (li.) mit dem „Gefragt – Gejagt“ Moderator Alexander Bommes Foto: imago images/Eventpress/Eventpress MP via www.imago-images.de

Klaus Otto Nagorsnik ist überraschend verstorben. In der Quizsendung „Gefragt – Gejagt“ glänzte er zehn Jahre lang mit seinem enormen Allgemeinwissen. Gepaart mit seinem Humor war er bei den Zuschauern sehr beliebt.











Zehn Jahre lang trat „KO“, wie er liebevoll genannt wurde, in der ARD Quizsendung „Gefragt – Gejagt“ auf. Der ehemalige Bibliothekar, so auch sein zweiter Spitzname, forderte dabei mit seinem unglaublichen Wissen die Quizshow-Kandidaten heraus. Wie die ARD an diesem Mittwoch mitteilte, verstarb Nagorsnik unerwartet mit 68 Jahren. Über die Todesursache wurde nichts berichtet.