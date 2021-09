Coronavirus in Baden-Württemberg Ab Donnerstag gelten wohl strengere Corona-Regeln

Ein mehrstufiges Warnsystem soll bereits am Donnerstag im Südwesten in Kraft treten. Dann gilt zunächst eine PCR-Testpflicht für Ungeimpfte, beziehungsweise im zweiten Schritt die 2G-Regel in bestimmten Bereichen.