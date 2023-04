1 Jeden Sonntag um 17 Uhr kann live im NDR "BINGO!" mitgespielt werden Foto: Peter Ekvall / shutterstock.com

Ob Sie gewonnen haben? Hier finden Sie die Bingo-Gewinnzahlen vom 23. April 2023 und eine Erläuterung dazu, wie das Spiel funktioniert.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Jeden Sonntag um 17 Uhr wird im NDR live die neue Bingo-Ziehung übertragen. Hier können neben Geldbeträgen auch Reisen und Sachpreise gewonnen werden. Abgesehen der Lotterie können in unterschiedlichen Spielen weitere Gewinne in der Live-Show errungen werden. Die Zahlen der letzten Ziehung haben wir für Sie aufgelistet.

Die Gewinnzahlen vom 23. April 2023

8 9 11 14 15 22 24 25 29 30 35 36 37 42 43 44 45 51 64 67 69 75

Lesen Sie auch

Superchance

Um bei der Superchance zu gewinnen, müssen Serien- und Losnummer übereinstimmen. Preise können beispielsweise eine Reise oder ein Einkaufsgutschein sein.

Seriennummer Losnummer 1215 35044 1213 28390 1219 26789 1204 54049

Bingo-Quoten

Anzahl Gewinne Quoten Gewinnklasse 1 0 5.000.000,00 Euro Gewinnklasse 2 216 5.422,20 Euro Gewinnklasse 3 22366 28,10 Euro Jackpot ca. 250.000 Euro

Alle Angaben ohne Gewähr

So funktioniert BINGO!

Sowohl auf der Quittung als auch auf Ihrem Bingo-Los finden Sie das Spielfeld. In der Sendung werden dann nach und nach die Zahlen gezogen. Vergleichen Sie die Ziehung mit Ihrem Los und markieren Sie übereinstimmende Zahlen. Wenn eine Zahlenreihe vollständig markiert ist (senkrecht, waagrecht oder diagonal), gewinnen Sie Geld und können zusätzlich live in der Sendung anrufen und weitere Preise gewinnen. Wer gleich mehrere Zahlenreihen hat (beispielsweise waagrecht und senkrecht), der gewinnt auch mehr Geld. Wer jeweils eine senkrechte, eine waagrechte und eine diagonale Zahlenreihe markiert hat, der knackt den Jackpot.

Das Telefonspiel

Beim Telefonspiel können alle Leute mit machen, die eine Bingoreihe auf ihrem Los markieren konnten. Der Anruf (Telefonnummer: 01802 246462) wird dann direkt in die Liveshow durchgestellt. Gespielt wird in 3 Runden und mit 12 Telefonkandidaten. In jeder Runde suchen sich vier Kandidaten auf der Spielmatrix ein Feld aus, hinter dem Sachpreise wie beispielsweise ein Auto oder eine Reise warten. Sollte der Superpreis nach der ersten Runde nicht ausgewählt worden sein, geht dieser automatisch mit in die nächste Runde.

„Das süße Glück“ (Finalspiel)

Zwei Studiokandidaten treten in 3 Spielen gegeneinander an. Zuerst müssen sie eine Schätzfrage beantworten. Anschließend stehen sie sich in einem Bingoquiz (Fragen aus Natur, Umwelt und Tierwelt) gegenüber. Der Verlierer bekommt einen Trostpreis. Im letzten Spiel hat der verbliebene Kandidat eine Matrix vor sich, wo sich hinter jedem Feld ein Preisgeld versteckt. Via Buzzer erhält der Teilnehmer den Gewinn eines Feldes. Dieser kann gewonnen oder gesetzt werden. Wer setzt, hat eine 2. Chance und die Möglichkeit, den Gewinn zu erhöhen oder weniger zu gewinnen.

Bewerben kann man sich unter der Nummer 0137 595 1000 von Sonntag um 18 Uhr bis zum darauffolgenden Samstag um 14 Uhr. Teilnahmebedingung ist ein gültiges Bingolos für den nächsten Sonntag. Im Finalspiel geht es um mindestens 2.000 Euro. Gewinnen kann man bis zu 10.000 Euro.