Wer Billie Eilish live erleben möchte, der kann sich freuen: Die Sängerin kündigte gestern auf Instagram ihre „HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR“ an. Das Album mit dem gleichnamigen Titel steht bereits in den Startlöchern.

Billie Eilish kommt 2025 nach Deutschland

Tourstart der Welttournee ist am 29. September 2024 in Québec in Kanada. Danach geht es von Toronto quer durch die USA, ehe Sie vom 18. Februar 2025 bis zum 8. März 2025 in Australien Halt macht. Die restlichen Tourdaten finden alle in Europa statt. In Deutschland wird Billie Eilish insgesamt 4 Konzerte spielen:

02. Mai 2025 in Hannover (ZAG Arena)

09. Mai 2025 in Berlin (Uber Arena)

29. Mai 2025 in Köln (LANXESS arena)

30. Mai 2025 in Köln (LANXESS arena)

Wann startet der Ticketverkauf?

Der Vorverkauf über die Plattform Ticketmaster beginnt für die Konzerte in Hannover und Berlin am Donnerstag, den 2. Mai 2024, um 15 Uhr. Wer ein Ticket in Köln ergattern möchte, der muss bis 16 Uhr geduldig sein. Über Eventim können Sie ab Freitag, den 03. Mai 2024, um 16 Uhr ebenfalls Tickets für Köln kaufen.

Besitzer einer American Express (beim Kauf muss diese verwendet werden), Telekom-Kunden und RTL+-Nutzer können Tickets bereits ab Dienstag, den 30. April 2024, um 15 Uhr (Hannover und Berlin) und um 16 Uhr (Köln) bestellen

Wann kommt das neue Album von Billie Eilish?

Das neue und dritte Album „Hit Me Hard and Soft“ erscheint am 17. Mai 2024. Die Songs schrieb sie gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas O’Connell.