Bilder aus über zehn Jahren Ehe: So süß gratuliert Justin Timberlake seiner Jessica zum Geburtstag

Justin Timberlake (43) feiert den 42. Geburtstag seiner Frau Jessica Biel mit einem ganz besonderen Video-Zusammenschnitt auf Instagram. Zu den Klängen von Tina Turners (1939-2023) Song "The Best" hat er verschiedene Clips zusammengefügt, in denen Biel im Mittelpunkt steht. "Es gibt keinen anderen Weg, es zu sagen", schreibt er zu dem Video. "Du bist die Beste. Ich liebe dich. Happy Birthday". Hinzufügte er das Emoji einer Ziege - auf Englisch Goat, eine Chiffre für "Greatest of all Times", die Beste aller Zeiten.