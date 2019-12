8 Welcher VfB-Spieler ist in welcher Statistik top? Foto: Baumann

Ein erste Bilanz kurz vor dem Ende der Hinrunde: In diesen Statistiken sind die Zweitligaprofis des VfB Stuttgart top.

Stuttgart - Noch ein Spiel am kommenden Montag (20.30 Uhr) beim SV Darmstadt 98, dann ist die Zweitliga-Hinrunde 2019/2020 für den VfB Stuttgart Geschichte. Mit Platz drei und 29 Punkten hinkt der große Aufstiegsanwärter seinen Ansprüchen noch hinterher. Kurios: Gewinnt der VfB am Montag in Darmstadt, weist er nach 17 Spieltagen dieselbe Punktezahl wie im letzten Zweitligajahr 2016/17 auf. Bei einem Sieg mit drei Toren Unterschied käme er sogar auf die exakt gleiche Tordifferenz (plus neun).

Vor dem Hinrundenabschluss gegen den Tabellen-13. haben wir uns einmal die Teamstatistiken der Mannschaft von Trainer Tim Walter genauer unter die Lupe genommen: Welcher Spieler ist am meisten gelaufen? Wer hat die meisten Zweikämpfe gewonnen? Und von wem stammen die meisten Torvorlagen? Einiges war so zu erwarten, manches überrascht.

