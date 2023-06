1 Milton Powell brach auf der Bühne zusammen (Archivbild). Foto: IMAGO/Pond5/IMAGO/xVershininEvgeniix

Die Rap-Welt trauert um Big Pokey: Der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Milton Powell ist offenbar auf der Bühne zusammengebrochen. Die Todesursache steht noch nicht fest.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











US-Rapper Big Pokey (45) ist überraschend nach einem Auftritt gestorben. Laut US-Medien bestätigte sein Management den Tod des Musikers. Auf dem Instagram-Account des Rappers, dessen bürgerlicher Name Milton Powell lautete, hieß es: „Mit tiefer Trauer teilen wir die Nachricht vom Ableben unseres geliebten Milton „Big Pokey“ Powell mit.“