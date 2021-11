1 Ein verstopftes Waschbecken hat in einem Bietigheimer Gymnasium zu einer kleinen Überschwemmung geführt. Foto: Eisenhans - stock.adobe.com/Jochen Tack via www.imago-images.de

Bietigheim - Unbekannte haben am Donnerstag im Ellental-Gymnasium in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gewütet und einen Schaden von mindestens 15 000 Euro angerichtet. Die Täter hatten im Obergeschoss des Schulkomplexes in einem Chemieraum Schaumküsse gegen eine Tafel geworfen und die Wände mit Ketchup beschmiert. Zudem verstopften sie ein Waschbecken und drehten den Hahn auf. Ein Hausmeister bemerkte die Überflutung gegen 22.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war das Wasser schon für mehrere Stunden übergelaufen.