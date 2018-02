Bietigheim-Bissingen Handtasche von Rollstuhlfahrerin geraubt

Von red 07. Februar 2018 - 13:45 Uhr

Das 87-jährige Opfer blieb bei dem Raub in Bietigheim-Bissingen unverletzt. Foto: Phillip Weingand (Symbolbild)

Am Dienstagnachmittag wird einer 87-jährigen Rollstuhlfahrerin vor einem Seniorenheim in Bietigheim-Bissingen ihre Handtasche geraubt. Der Täter kann unerkannt flüchten.

Stuttgart - Eine 87-jährige Rollstuhlfahrerin wurde am Dienstag gegen 14.20 Uhr Opfer eines Handtaschenraubes vor einem Seniorenheim in der Gartenstraße in Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg.

Laut Polizei trat der unbekannte Täter auf offener Straße an die Seniorin heran, stieß sie gegen die Brust und entriss ihr ihre rote Handtasche. Er flüchtete anschließend in Richtung des Gröninger Wegs.

Die Täterbeschreibung

Der Räuber soll 20 bis 25 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Er trug ein orange-schwarz gestreiftes Sweatshirt und ein dunkles Basecap. Das 87-jährige Opfer blieb bei dem Raub unverletzt. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer: 07141/18-9.