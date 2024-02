Bietigheim-Bissingen: 91-jährige Fußgängerin verstirbt nach Unfall

1 Laut Ermittlungen zeigte die Fußgängerampel Rot. (Symbolbild) Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Eine Seniorin hatte die Großingersheimer Straße überqueren wollen, obwohl die Fußgängerampel gerade Rot zeigte. Eine Renault-Fahrerin schaffte es nicht mehr, der Frau auszuweichen.











Link kopiert



Eine 91-Jährige ist am Freitagabend in Bietigheim-Bissingen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Montagabend verstarb die Frau im Krankenhaus, wie die Polizei nun am Dienstag mitgeteilt hat. Laut Ermittlungen hatte die Seniorin am Freitag gegen 18 Uhr die Großingersheimer Straße auf Höhe der Kreuzung zur Moltkestraße und zur Friedrich-Ebert-Straße überqueren wollen, obwohl die Fußgängerampel gerade Rot zeigte. Eine 58-Jährige fuhr gleichzeitig mit ihrem Renault bei Grün auf die Kreuzung und schaffte es nicht mehr, der Seniorin auszuweichen. Diese fiel erst auf die Motorhaube und stürzte danach auf die Fahrbahn.