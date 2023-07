Die Sonne lacht, warme Temperaturen laden in der ganzen Region Stuttgart zu Touren zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Motorrad ein – was jetzt noch fehlt, ist ein geeigneter Platz, um Rast zu machen. Möglichst im Grünen, schattig und mit leckeren Erfrischungen und Stärkungen. Gut, dass es in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen Rems-Murr, Ludwigsburg, Esslingen und Böblingen genügend tolle Biergärten gibt, in denen sich ein Besuch lohnt. Unsere Redaktion hat eine – nicht vollständige – Liste mit einigen Empfehlungen zusammengetragen.

Ein Biergarten auf einer Insel in Waiblingen

Reif für die Insel – das ist wohl jeder einmal. Gut, dass man dafür nicht einmal ein Schiff oder ein Flugzeug besteigen muss: In Waiblingen gibt es einen Biergarten in Insellage. Der Biergarten Schwaneninsel existiert seit 20 Jahren. Er liegt malerisch am Rand der Altstadt, umgeben von der Rems und jeder Menge Grün. Die Gäste sitzen im Schatten von Kastanienbäumen und genießen Backstoikäs, Pulled Pork, Flammkuchen und andere Leckereien.

Wer mag, kann bei seinem Besuch zu Fuß einen Einkaufsbummel durch das Waiblinger Fachwerkambiente unternehmen – alternativ lädt die nahe Talaue nebst kleinem See zu Spaziergängen ein. Auf der Rems können auch Kanus oder Stand-Up-Paddling-Boards geliehen werden – eine Anmeldung unter www.diezugvoegel.de ist erforderlich. Im Biergarten Schwaneninsel steigen zudem immer wieder Livemusik- und Comedy-Events – das Programm kann man unter biergarten-schwaneninsel.de einsehen.

Entspannen im Plattenwald Backnang Äußerst beliebt ist der Biergarten Waldheim bei Vesna am Rande des Backnanger Plattenwalds (Rems-Murr-Kreis). Dort finden nicht nur regelmäßig Partys und Konzerte statt, sondern der Biergarten ist auch für Sportler (in der Nähe befinden sich schöne Rad- und Joggingstrecken) sowie Familien interessant, die den nahe gelegenen Spielplatz besuchen oder den Wald erkunden können. In der Nähe findet sich auch ein Wildgehege. Auch Hunde sind im Biergarten willkommen, zudem verfügt er über einen Bouleplatz. Zu Essen gibt es zum Beispiel riesige Burger oder Spezialitäten vom Balkan. Montags und dienstags ist Ruhetag, mittwochs bis freitags hat das Waldheim von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Samstags hat das Waldheim von 14 bis 22, sonn- und feiertags von 11.30 bis 21 Uhr offen. Weitere Informationen und Reservierungen unter: www.waldheim-vesna.de

Rockmusik bei guter Aussicht im Sieben Eichen

Am Rande von Affalterbach im Kreis Ludwigsburg, ganz oben auf dem Lemberg, liegt der Kulturbiergarten Sieben Eichen. Von hier aus haben Besucher nicht nur einen fantastischen Blick über Weinberge und den Wald, sondern bekommen auch regelmäßig etwas für die Ohren geboten. Das Team des Sieben Eichen hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Gästen anspruchsvolle regionale Bands und Coverbands zu präsentieren. Am 30. Juni beispielsweise präsentiert das Trio „Sledge Hammer“ Songs von Peter Gabriel, an darauffolgenden Terminen sind Die Fuenf, Wendrsonn sowie Coverbands mit Liedern von Pink Floyd, AC/DC, Adele oder Amy Winehouse angekündigt. Montags ist Ruhetag, an den übrigen Wochentagen öffnet das Sieben Eichen um 16 Uhr, Samstags um 13 und Sonntags um 11 Uhr. Weitere Informationen und das Programm finden sich unter: 7-eichen.de

Strandflair im Uferstüble Ludwigsburg

Das Uferstüble ist vermutlich der bekannteste und beliebteste Biergarten in Ludwigsburg. Der große Biergarten mit 1200 Sitzplätzen liegt ganz nahe am Neckar und dem dort verlaufenden Radweg. Im Schatten einer mehr als 100 Jahre alten Villa gelegen, versprüht er ein besonders Flair und verfügt über einen Sandstrand und eine Bootsanlegestelle, an dem Besitzer kleiner Boote direkt anlanden können. Das Speisenangebot ist üppig und umfasst unter anderem Steaks, Rostbraten, Maultaschen und verschiedene Salate. In der Nähe befindet sich ein Kanuverleih der „Zugvögel“. Das Uferstüble hat täglich von 11.30 bis 0 Uhr geöffnet, Reservierungen werden erst ab 30 Personen entgegengenommen. Immer wieder wird im Uferstüble Livemusik gespielt – weitere Informationen gibt es unter: uferstueble.de

Gutbürgerlich genießen im Jägerhaus Esslingen

Bei gutem Wetter bieten die Bäume des Biergartens im Esslinger Stadtteil Liebersbronn den Besuchern Schatten. Der Biergarten liegt auf einer Anhöhe über der Stadt, die Aussicht ist hervorragend. Wer mag, kann im angrenzenden Schurwald ausgedehnte Spaziergänge, Radtouren und Wanderungen unternehmen. Auf der Speisekarte des Jägerhaus stehen vor allem gutbürgerlich-schwäbische Gerichte. Zum Jägerhaus gehören auch ein Restaurant und ein Hotel. Für die kleinen Gäste gibt es neben dem Biergarten einen Spielplatz. Der Biergarten ist vom Stadtzentrum aus mit dem Auto oder dem Bus in kurzer Zeit zu erreichen. Mehr Informationen zum Jägerhaus gibt es unter: jaegerhaus-esslingen.de

Gemütlichkeit und Vierbeiner im Hasenheim Bonlanden

Am Rand von Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) begrüßt schon seit 1988 das Hasenheim seine Gäste. Der Biergarten unter alten Obstbäumen hat 250 Sitzplätze – wer mag, findet auch im Restaurant oder in der „Hasen-Alm“ ein Plätzchen. Im Winter verbreitet drinnen ein Kachelofen Gemütlichkeit. Die regionalen Gerichte und die Atmosphäre locken auch Publikum von außerhalb der Filder an – vor allem die kleinen Gäste können sich die Zeit nicht nur am Spielplatz vertreiben, sondern auch beim Betrachten von Enten, Hühnern, Kaninchen, Eseln, Ziegen und Wildbienen, die es in den Ställen des Hasenheims zu sehen gibt. Das Hasenheim hat dienstags bis sonntags von 11.30 Uhr an durchgehend geöffnet. Weitere Informationen – etwa zum täglich wechselnden Mittagstisch – gibt es unter: hasenheim-bonlanden.de

Ein Plätzchen im Grünen in der Säge Weil der Stadt

Südlich von Weil der Stadt (Landkreis Böblingen) befindet sich der Biergarten Zur Säge – er ist schon mehr als 200 Jahre alt und ist vom Grün der Kastanien, Eichen, Buchen, Linden und Eiben umgeben. Der Biergarten bietet etwa 200 Plätze, neben biergartentypischem Vesper (und natürlich Bier und anderen Erfrischungen) kommt unter anderem leckerer, selbst gemachter Kuchen auf den Tisch.

Der Biergarten Zur Säge eignet sich gut für einen Zwischenstopp auf dem Radweg zwischen Böblingen und Pforzheim – Familien freuen sich über einen Spielplatz und die Kaninchen, die sich nebenan im Freigehege tummeln. Wer einen 1,5 Kilometer langen Spaziergang auf sich nimmt, erreicht den Biergarten auch mit den S-Bahn-Linien S 6 und S 62, deren Endhaltestelle in Weil der Stadt liegt. Auch Biker, die in der Gegend unterwegs sind, schätzen die Säge. Geöffnet hat der Biergarten bei schönem Wetter täglich von 12 bis 23 Uhr. Weitere Informationen unter: biergartensaege.de

Die vielleicht beste Aussicht über Stuttgart gibt es auf der Karlshöhe

In der Landeshauptstadt selbst gibt es mehrere empfehlenswerte Biergärten. Derjenige mit der vielleicht besten Aussicht über den Kessel ist „Tschechen und Söhne“ auf der Karlshöhe. Hier werden den Gästen nicht nur Getränke und regionale Leckereien geboten, sondern auch das fantastische Panorama des Stuttgarter Talkessels und der umliegenden Weinberge. Der Biergarten liegt in einem Park im englischen Stil, der im 19. Jahrhundert angelegt worden ist. Unter exotischen alten Bäumen kann man hier seine Mittagspause genießen oder seinen Durst über den Lichtern Stuttgarts stillen.

Tschechen und Söhne servieren neben rustikalen Hauptspeisen – etwa Biergarten-Typisches vom Wurstsalat über Fleischküchle und Weißwürste bis hin zu Maultaschen mit Kartoffelsalat – auch empfehlenswerte Sommersalate und Kuchen. Der Biergarten ist seit Ende März ganzwöchig von 11 bis 24 Uhr geöffnet, die Öffnungszeiten richten sich jedoch nach den Wetterbedingungen. Mehr Informationen unter: biergarten-karlshoehe.com