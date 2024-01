Wann kommt heute Biathlon? (Übertragung)

Biathlon-Weltcup in Oberhof

1 Der deutsche Biathlet Benedikt Doll Foto: IMAGO/foto2press/IMAGO/Steffen Proessdorf

Nach der witterungsbedingten Verschiebung kann der Biathlon-Weltcup in Oberhof am Freitag endlich beginnen. Wann genau es losgeht - und wer die Wettkämpfe überträgt.











„Endlich geht es los!“, werden sich wohl viele Wintersport-Fans an diesem Freitag denken. Denn mit einem Tag Verspätung startet nun der Biathlon-Weltcup in Oberhof. Am Mittwoch wurde nämlich der ursprünglich für Donnerstag (4. Januar) angesetzte Sprint der Männer über zehn Kilometer abgesagt. Grund: heftiger Regen, Windböen und Plusgrade.