1 Matteo Battista war bis Sommer 2023 beim FC Marbach. Jetzt übernimmt er wieder das Ruder. Foto: Baumann/Julia Rahn

Matteo Battista hätte ab Sommer als Coach zum FC Marbach zurückkehren sollen. Weil Charly Hayta jetzt zurückgetreten ist, übernimmt er aber bereits sofort.











Mit zuletzt drei Niederlagen, darunter das 1:8 am Samstag beim Tabellenführer Croatia Bietigheim, hat sich die Situation bei Bezirksligist FC Marbach drastisch verschärft: Der Verein steht auf einem Abstiegsplatz. Für Trainer Charly Hayta fühlte es sich, wie er sagt, zuletzt an wie in einer Negativspirale, aus der man nicht herauskommt. Am Sonntag, dem Tag nach dem Spiel in Bietigheim, traf er daher die Entscheidung, als FC-Trainer aufzuhören.