Bewaffneter Überfall in Stuttgart-Zuffenhausen Drei Täter rauben Spielcasino aus

Von red/bb 24. April 2018 - 17:26 Uhr

In Stuttgart-Zuffenhausen ist ein Spielcasino ausgeraubt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa

In der Nacht auf Dienstag haben drei bewaffnete Unbekannte ein Spielcasino in Stuttgart-Zuffenhausen überfallen. Sie erbeuteten mehrere Tausend Euro in Bar und einen Tresor. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Zuffenhausen - Bislang erfolglos ist die Suche der Polizei nach drei unbekannten Tätern verlaufen, die in der Nacht auf Dienstag ein Spielcasino in Stuttgart-Zuffenhausen überfallen haben.

Wie die Polizei berichtet, haben offenbar drei Männer das Casino in der Unterländer Straße gegen 24 Uhr betreten und einen Angestellten und zwei Gäste mit einer Pistole und einem Messer bedroht. Mit mehreren Tausend Euro Bargeld und einem verschlossenen Tresor traten sie schließlich den Rückzug an.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Tätern ein, auch ein Hubschrauber war dabei im Einsatz. Die Zeugen beschreiben die Täter als etwa 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,90 Meter groß. Die Männer waren mit Schals maskiert. Zwei der Täter trugen eine Kapuze. Die Männer hatten eine rote Sporttasche dabei.

Zeugen melden sich unter folgender Telefonnummer: 0711/89905778.