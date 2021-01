Bewaffneter Raubüberfall in Ludwigsburg

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Unbekannter überfällt am Mittwochnachmittag ein Geschäft in Ludwigsburg und flüchtet. Nachdem eine Fahndung nicht zum Erfolg führt, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Ludwigsburg - Ein bislang Unbekannter hat am Mittwochnachmittag ein Geschäft in der Lindenstraße in Ludwigsburg überfallen, einen geringen Bargeldbetrag erbeutet und ist daraufhin geflüchtet (wir berichteten). Nachdem eine Fahndung der Polizei nicht zum Erfolg geführt hatte, suchen die Beamten nun nach Zeugen.

Wie die Polizei meldet, näherte sich der Täter gegen 12.50 Uhr aus Richtung Kaffeeberg kommend dem Geschäft und klopfte dort an der verschlossenen Tür. Der Inhaber, der sich allein im Laden befand, öffnete, wurde von dem Unbekannten mit einer Pistole bedroht und dazu aufgefordert ihm sein Geld auszuhändigen. Mit dem Bargeld flüchtete er anschließend zu Fuß in die Körnerstraße. Die Pistole verstaute der Täter in einer mitgebrachten weißen Stofftasche.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Circa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und sehr schlank. Bekleidet war der Unbekannte mit einer weit geschnittenen, ausgewaschenen blauen Jeans und einem dunkelblauen Kapuzenpulli. Er trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizei sucht nun unter der Telefonnummer 0800/1100225 nach Zeugen, insbesondere nach einer älteren Dame, die sich kurz vor der Tat in den Geschäftsräumen aufgehalten hatte und den Täter möglicherweise beim Verlassen des Hauses gesehen hat.