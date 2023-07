Ärger über Nahverkehr so groß wie lange nicht

Verkehr und Wohnungsmarkt sind die mit Abstand größten Probleme in der Region Stuttgart. Das ergibt eine repräsentative Bevölkerungsbefragung des Regionalverbands, die unserer Zeitung vorab vorlag. Die Unzufriedenheit der Menschen in der Region mit dem Nahverkehr ist demnach so groß wie seit mindestens zehn Jahren nicht. 47 Prozent der Befragten sind mit dem regionalen Nahverkehr unzufrieden – vor zehn Jahren waren es nur 29 Prozent. Beim Wohnungsmarkt sind sogar 79 Prozent unzufrieden (2013: 53 Prozent).