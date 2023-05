1 Der Betrunkene versuchte auch die Seitenscheibe des Streifenwagens einzutreten. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 39-Jähriger ist in Marbach in einen Wohnwagen eingebrochen. Zunächst ließ er sich widerstandslos festnehmen – doch der Frieden war nicht von Dauer.









Diesen Einsatz in Marbach wird die Polizei wohl nicht so schnell vergessen: Die Beamten haben es am Samstagabend mit einem hoch aggressiven und sturzbetrunkenen 39-Jährigen zu tun bekommen. Der Mann hatte sich gegen 20 Uhr zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Wohnwagen in der Panoramastraße verschafft, wodurch die Polizei ins Spiel kam. Zu diesem Zeitpunkt konnte der 39-Jährige ohne Hilfe weder gehen noch stehen noch war er in der Lage, sich zu artikulieren. Ein Alkoholtest war aufgrund seines Zustandes ebenfalls nicht mehr möglich. Zu seinem eigenen Schutz sollte der Mann in Gewahrsam genommen und einem Arzt vorgestellt werden. Damit schien der 39-Jährige auch einverstanden und ließ sich widerstandslos festnehmen.