Zu viel Alkohol ist einem Radler im Kreis Ludwigsburg zum Verhängnis geworden (Symbolbild).

Ein 73-jähriger Mann ist am Montagabend in Mundelsheim mit seinem Rad in einen Bach gestürzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Senior sich nicht auf seinem Zweirad halten konnte, weil er betrunken war. Gegen 20.30 Uhr war er neben einem Feldweg in dem Wasserlauf gelandet, der unweit des Nettomarktes in der Pleidelsheimer Straße fließt. Alleine schaffte es der Mann anschließend nicht aus dem Graben, so dass er dort rund zwei Stunden lag.

Schließlich fanden ihn Netto-Mitarbeiter und halfen ihm. Der Radler wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort ergab ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,4 Promille. Da die Umstände des Sturzes noch nicht komplett geklärt sind, sucht das Polizeirevier Marbach, Telefonnummer 07144/90 00 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de noch Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.