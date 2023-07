1 Harte Zeiten für Bosch-Mitarbeiter: In Feuerbach und Schwieberdingen – hier im Foto – sollen rund 1600 Stellen abgebaut werden. Foto: Bosch/Sebastian Kahnert

Der Sparkurs bei Bosch schlägt auch auf das Personal in der Entwicklung durch. In den kommenden zwei Jahren sollen in Feuerbach und Schwieberdingen rund 1600 Arbeitsplätze abgebaut werden.









Stuttgart - Mit dem geplanten Personalabbau in der Antriebssparte (Powertrain Solution) reagiert Bosch auf die rückläufige Nachfrage vor allem nach Dieselfahrzeugen und Benzinmodellen. Im kommenden Jahr habe man einen Anpassungsbedarf von rund 800 Arbeitsplätzen, 2021 in ähnlicher Größenordnung, bestätigte ein Bosch-Sprecher unserer Zeitung. Betroffen sind in den nächsten zwei Jahren damit rund 1600 Mitarbeiter in der Verwaltung, im Vertrieb und in Forschung und Entwicklung in Feuerbach und Schwieberdingen – also in den sogenannten indirekten Bereichen. Beschäftigt sind dort rund 9600.