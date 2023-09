1 Brice Hollevoet hat die Strecke aus Frankreich nach Leonberg auf seinem Dienstmotorrad zurückgelegt. Foto: Jürgen Kemmner

Motorrad-Polizist Brice Hollevoet aus Sarreguemines in Lothringen betreibt bilaterale, grenzüberschreitende Aufklärung und genießt die Atmosphäre beim Bike-Event Gemseck 101 am Wochenende in Leonberg.









Die Passanten halten kurz inne, man schaut zweimal hin. Was bringt einen französischen Gendarmen dazu, sich mit seinem Polizei-Motorrad bei Glemseck 101 zu präsentieren? „Es war eine E-Mail“, erzählt Brice Hollevoet, „die ging an alle und es wurde gefragt: Wer fährt Motorrad? Wer kann ein wenig Deutsch? Und wer möchte drei Tage in Leonberg verbringen?“ Der Gendarm aus Sarreguemines (Saargemünd) in Lothringen – etwa 20 Kilometer südlich von Saarbrücken – hat alle drei Fragen mit „Ja!" beantwortet und steht nun samt einem Kollegen der französischen Police am Stand der (baden-württembergischen) Polizei mit seiner schmucken BMW mit Blaulicht.