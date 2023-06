1 T.C. Boyle ist in Stuttgart früh aufgestanden. Foto: dpa/Britta Pedersen

T.C. Boyle, der amerikanische Bestseller-Autor, ist viel unterwegs. Sein erster großer Erfolgsroman „Wassermusik“ spielte vor auch schon wieder 40 Jahren teilweise an den Ufern des Flusses Niger in Afrika, und am Mittwochabend hat er in der Stuttgarter Liederhalle aus seinem neuen Buch „Blue Skies“ vorgelesen. Er kam aus Wien angeflogen, wo er zuvor gelesen hat. Er mochte offenbar den Wiener Flughafen nicht. „Die hallenden Korridore der Langeweile und Frustration“, schrieb er – auf Englisch – auf Twitter über ein offenbar selbstgeknipstes Foto, auf dem ein paar Wartende zu sehen sind und Lichtreflexionen auf dem Fußboden einer Flughafenhalle.