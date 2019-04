12 Präsident Wolfgang Dietrich, Sportdirektor Sven Mislintat und Sportvorstand Thomas Hitzlsperger (von links) Foto: dpa

Sven Mislintat, zuvor bei Borussia Dortmund und dem FC Arsenal, übernimmt den Posten des Sportdirektors beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Das sagen die Beteiligten dazu.

Stuttgart - Der Sportvorstand hat jetzt seinen Sportdirektor. Zwei Monate nach seinem Einstieg beim VfB Stuttgart hat Thomas Hitzlsperger seine rechte Hand gefunden. Sven Mislintat, zuvor bei Borussia Dortmund und dem FC Arsenal, arbeitet ihm bei dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten zu.

Der 46-Jährige aus Kamen unterschrieb einen Zweijahresvertrag und steigt sofort ein, das gab der Club aus Cannstatt am Donnerstagnachmittag bekannt. „Es ist eine Riesenherausforderung und zugleich eine große Ehre, für einen Club wie den VfB arbeiten zu dürfen. Ich bin im Umfeld von Traditionsclubs aufgewachsen, diese Atmosphäre ist mir sehr wichtig“, sagte Mislintat. „Unser gemeinsamer Fokus liegt in den kommenden Wochen auf dem Kampf um den Klassenerhalt, natürlich geht der Blick aber auch schon auf die Planungen für die neue Saison.“

Hitzlsperger hat in dem renommierten Talentscout seinen Wunschkandidaten bekommen. „Sven Mislintat hat sich in seiner langjährigen beruflichen Laufbahn ein hohes Maß an Reputation erarbeitet. Mit seinem Wissen, seinem Netzwerk und seiner Art, Fußball zu denken, passt er perfekt zu uns“, sagte der Stuttgarter Sportvorstand und fügte an: „Auch die gute Verbindung von Präsident Wolfgang Dietrich zu Sven Mislintat hat dazu beigetragen, Sven vom VfB zu überzeugen.“

Verwaltung der Gegenwart und Gestaltung der Zukunft

Bei seiner Zusammenarbeit vollzieht das Duo Hitzlsperger/Mislintat fortan den Spagat zwischen der Verwaltung der Gegenwart mit der bedrohlichen sportlichen Situation und der Gestaltung der Zukunft. „Wir stehen alle zusammen vor der großen Herausforderung, das hier und heute, die aktuelle sportliche Situation, positiv zu gestalten, den Klassenerhalt zu sichern und parallel schon den VfB von morgen zu planen und aufzubauen – das schaffen wir nur als starkes Team“, sagte der Sportvorstand. „Mein Ziel ist es, ein starkes Team aufzubauen, das mutig und leidenschaftlich die vor uns liegenden Aufgaben angeht.“

Präsident Wolfgang Dietrich, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender ist, glaubt für die anstehenden Aufgaben in der sportlichen Führung nun gut aufgestellt zu sein. „Wir freuen uns sehr, dass Thomas Hitzlsperger mit Sven Mislintat einen absoluten Experten mit hohem Renommee für unseren VfB gewinnen konnte. Damit ist aus Sicht des Aufsichtsrates jetzt auch ein weiterer wichtiger Baustein realisiert worden, um die sportlichen Planungen strukturiert und zügig voranzutreiben“, sagte der Clubchef.

In unserer Bildergalerie zeigen wir Sven Mislintats frühere Transfererfolge.