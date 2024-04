Besser Essen: Ochsen in Kernen im Remstal

1 Der Ochsen in Kernen ist ein toller Ort mit sehr gutem Essen. Küchenchef ist Tobias Bär. Foto: Felix Zeiffer/ nja

Hinein in die gute Stube. Gehen Sie in den Ochsen, Sie werden es nicht bereuen. Im Landgasthof mit ausgezeichneter Metzgerei werden nicht nur Fleischfans glücklich. Im Gegenteil.











Link kopiert



Die besten Restaurants in Baden-Württemberg: Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: der Ochsen in Kernen im Remstal.