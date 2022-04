1 Die Polizei hat in Ludwigsburg zwei mutmaßliche Einbrecher geschnappt. Foto: picture alliance / dpa/Silas Stein

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag zwei mutmaßliche Einbrecher in Ludwigsburg festgenommen, die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen des Verdachts auf besonders schweren Diebstahl ermittelt. Der 28-Jährige und sein ein Jahr älterer Komplize waren in ein Café in der Myliusstraße unweit des Bahnhofs eingestiegen. Das Alarmsystem meldete den Einbruch dem Eigentümer der Gaststätte, der wiederum die Polizei verständigte.

Die Beamten fassten die beiden 28- und 29-jährigen Männer unweit des Cafés und nahmen sie fest. Einer der Tatverdächtigen hatte zuvor auf seiner kurzen Flucht wohl eine Tasche weggeworfen, in der sich eine vierstellige Summe an Bargeld befand. Die Polizei geht davon aus, dass das Geld aus einem Spielautomaten stammt, der in dem Café steht. Beide Tatverdächtigen wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.