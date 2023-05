Besonderes Wohnen in Ludwigsburg

15 Ein Tonnendach aus Leimbindern und Giebelwänden aus Holzrahmen bilden die tragende Konstruktion des Erdhügelhauses. Foto: /Simon Granville

Ein ungewöhnliches Haus in der Ludwigsburger Oststadt wird derzeit im Internet zum Kauf angeboten. Das Interesse am Erdhaus ist groß.









Häuser und Wohnungen verkauft Michele Roll seit Jahren. Kleine, große, günstigere, teure, schlichte und auffälligere. Das Objekt, das die Immobilienmaklerin aktuell in ihrem Portfolio hat, fällt zweifelsohne in die letzte Kategorie. Und für den kleinen Geldbeutel ist es auch nichts. Das Erdhügelhaus in der Ludwigsburger Oststadt wird seit eineinhalb Wochen auf der Online-Plattform Immoscout angeboten. Für schlappe 1,5 Millionen Euro.