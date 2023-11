Besondere Kinos in Stuttgart und Region: Diese preisgekrönten Kinos sind für Filmfans ein Muss

7 Das Stuttgarter Cinema lässt sich einiges einfallen für Cineasten. Foto: www.matthiaskaiser.biz/ Michael

Filmpremieren, anspruchsvolle Filme und eine Jugendfilmjury: In der Region Stuttgart gibt es viele Beispiele für Kinos der besonderen Art. Dafür haben Sie den Kinopreis der Filmförderung Baden-Württemberg bekommen.











Das Wetter ist mies, der Herbstblues setzt ein – was hilft dagegen besser als ein spannender oder witziger Film? In Zeiten von Netflix und Co. sind aktuelle Filme und Klassiker rund um die Uhr verfügbar. Aber seien wir mal ehrlich: Das gute alte Kino mit Popcorn, Plüschsesseln und allem, was noch dazugehört, ist noch immer etwas Besonderes. Um die Kinos hervorzuheben, die Cineasten Abwechslung und Besonderheiten bieten, verleiht die MFG Filmförderung Baden-Württemberg in jedem Jahr ihre Kinopreise. Auch in diesem Jahr sind wieder einige Kinos in der Region Stuttgart dabei – eine Übersicht.