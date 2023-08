5 Ein seltener Moment der Muse: Jürgen Stolz macht mal Pause und trinkt einen Kaffee in seinem Café. Foto: Gottfried Stoppel

Mit dem Café Stolz kam im Jahr 2000 feinste Patisserie nach Fellbach. Doch neben der Coronapandemie und den steigenden Energiekosten machen dem Meister-Konditiorenpaar Heike und Jürgen Stolz auch die Veränderungen in der Bahnhofstraße zu schaffen.









Die Zeit ist nicht spurlos an Jürgen Stolz vorübergegangen. Schon fast 23 Jahre ist es her, dass er mit seiner Frau Heike das alteingesessene Café Siegle an der Ecke Königstraße/Bahnhofstraße in Fellbach übernommen und im Oktober 2000 eröffnet hat. Seitdem gibt es in der Stadt feine Backwaren von einem Spitzenpatissier.