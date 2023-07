Immobilien in Stuttgart

1 Der Versicherungskammer gehört nun der grüne Gebäudekomplex mit der denkmalgeschützten Calwer Passage. Foto: /Killin Bishop

Erstmals hat die Ferdinand Piëch Holding GmbH offiziell bestätigt, worüber unsere Redaktion bereits vor Wochen berichtet hat: Die Calwer Passage ist verkauft – und zwar an den Konzern Versicherungskammer mit Sitz in München. Wir haben die Einzelheiten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Verkauf der denkmalgeschützten Calwer Passage und des begrünten Gebäudekomplexes erregt großes Aufsehen in der Immobilienbranche und führt zu Unruhe bei den Mietern. Projektentwickler Ferdinand Piëch hat einen ökologischen Vorzeigebau mitten in Stuttgart geschaffen, der mit 11 000 Pflanzen an den Fassaden und einem Mini-Mischwald auf dem Dach international Aufmerksamkeit auf sich zieht. Überrascht waren viele, dass der Besitzer bereits wenige Monate nach der Eröffnung sein Herzensprojekt verkauft. Zu den Informationen unserer Redaktion lehnte die Ferdinand Piëch GmbH erst jede Stellungnahme ab – Insider haben vermutet, dass im Verkaufsvertrag eine Verschwiegenheitsklausel steht.