Besagärtle in Remshalden

20 Sylvie Häfner-Hutt liebt es, ihre kleinen und großen Gäste zu verwöhnen. Foto: Eva Herschmann

Sylvie Häfner-Hutt ist die herzliche Gastgeberin im idyllisch-grünen Besagärtle des Remshaldener Weinguts W. Häfner. Den Besen hat sie äußerst kreativ gestaltet.















Am Rand von Remshalden, zwischen der belebten Bundesstraße 29 und dem zur Gartenschau vor drei Jahren eingeweihten Remstal-Radweg, liegt eine grüne Idylle. Im wunderschönen „Besagärtle“ auf dem Familienweingut verwöhnt Gastgeberin Sylvie Häfner-Hutt mit eigenen hochwertigen Weinen und Sekten, edlen Destillaten und leckeren Besengerichten. Kredenzt werden die kulinarischen Genüsse in einer herrlichen Umgebung inmitten von Weinreben, Apfelbäumen und Palmen.

Der Lieblingsplatz ist ein Schaukelsessel

Der Schaukelsessel im Apfelbaum ist der Lieblingsplatz der Gastgeberin und Chefin des Weinguts W. Häfner. Die kleinen Besucher lieben den Spielbereich auf der Mirabellenbaum-Wiese rund um den „Rems-S(tr)andkasten“. Auf der sogenannten Sonnenradwiese stehen Bänke und Liegestühle für To-go-Gäste bereit, für die es auch Picknickdecken zum Ausleihen gibt. „Bei uns findet garantiert jeder seinen ganz persönlichen Lieblingsplatz“, sagt Sylvie Häfner-Hutt, die 2019 und 2020 vom Genussmagazin „Selection“ zu „Württembergs Winzerin des Jahres“ gekürt wurde. Mit der gleichen Leidenschaft und Liebe, mit der die 40-Jährige ihre Weine ausbaut, Sekt keltert und Schnaps brennt, verwöhnt sie ihre kleinen und großen Gäste im Besagärtle.

Die Coronapandemie hatte und hat viele negative Folgen. Doch für das Besagärtle, das stets zwischen Mitte Mai und Mitte August von donnerstags bis sonntags geöffnet hat, hat die Zeit der Einschränkungen und Verbote auch etwas Gutes gebracht. Weil die 22 Tische in größerem Abstand aufgestellt und die Laufwege verbreitert werden mussten, habe sich die bewirtete Fläche deutlich vergrößert, erzählt Sylvie Häffner-Hutt. „Den Platz dafür haben wir ja.“ Deshalb soll es auch weiterhin dabei bleiben. Also haben die Gäste die Wahl: Sie können im gepflasterten Hof des Weinguts unter Sonnenschirmen zwischen Palmen und Oleander sitzen. Oder aber es sich an den Tischen auf der grünen Wiese im angenehm kühlen Schatten der alten Apfelbäume gemütlich machen.

Auch zu Fuß ein beliebtes Ausflugsziel

2004 haben ihre Eltern, Sibylle und Wolfgang Häfner, den Hofbesen eröffnet, der zu Fuß, mit dem Fahrrad und dem Auto gut zu erreichen ist, und längst vom Geheimtipp zum beliebten Ausflugsziel geworden ist. 2014 hat Sylvie Häfner-Hutt das Weingut W. Häfner übernommen und mit Unterstützung ihres Mannes Stefan noch einmal komplett auf den Kopf gestellt. Auch den Besenbetrieb hat die Mutter zweier kleiner Töchter nicht nur weiter ausgebaut, sondern kreativ umgestaltet. „Eigentlich ist daran eine Wette während meiner Studienzeit in Heilbronn schuld“, sagt die Diplom-Weinbetriebswirtin. „Wir waren immer in den klassischen Besenläden mit Kelleratmosphäre und Sauerkrautgeruch. Das ging mir so gegen den Strich. Ich wollte etwas ganz anderes haben und beweisen, dass Besen auch anders geht.“

Veranstaltungen zur Sonnwende

Der Umzug des Hofbesens von drinnen nach draußen in das Besagärtle gehörte zum neuen Konzept. Ebenso wie Veranstaltungen zur Sommer- und Wintersonnwende, dem Maifest mit Musik, die neben der Familie, dem Wein und der Natur eine weitere Leidenschaft von Sylvie Häfner-Hutt ist, oder einen Frühlingsmarkt für Kunst und Handwerkliches. Die Wette hat sie natürlich gewonnen. „Die Idee hat von Anfang an funktioniert“, sagt die Winzerin, die bei Rijks Private Cellar in Südafrika, der Kellerei Kern in Rommelshausen sowie bei Phipps PR London für das deutsche Weininstitut gelernt und gearbeitet hat und mehrere Jahre Jurymitglied bei der Berliner Wein Trophy war.

So langsam neigt sich die jährliche Besensaison dem Ende zu. Bald wird Sylvie Häfner-Hutt in den Weinbergen und im Keller gefordert sein. Nur noch bis Mitte August werden Gäste in dem ganz besonderen Besagärtle von ihr und ihrem Team verwöhnt.

Öffnungszeiten

Service

Das Besa-Gärtle des Weinguts Häfner, Unterer Wasen 11, in Remshalden, hat noch bis zum 14. August immer donnerstags von 17 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags können Gäste von 17 bis 22.30 Uhr einkehren und sonntags von 12 bis 21 Uhr. Unter www.weinguthaefner.de gibt es Informationen über das Weingut, Veranstaltungen und andere Aktionen.