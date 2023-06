1 Krankheit, Leid, Tod: Rettungssanitäter haben ein hohes Risiko selbst krank zu werden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Ein Retter aus Esslingen, der unter anderem beim Amoklauf von Winnenden im Einsatz war, ist wegen seines Berufs psychisch krank geworden. Er hofft auf Hilfe vom Bundessozialgericht – das an diesem Donnerstag eine historische Entscheidung treffen könnte.









Uwe T. hat Dinge gesehen, die er lieber nicht gesehen hätte. Verbrannte Menschen, schwer verletzte Kinder, vor allem aber einen einen jungen Mann, der Amok läuft, und zwei junge Mädchen, die sich auf brutale Weise selbst umgebracht haben. Uwe T. ist Rettungssanitäter, eigentlich. Arbeiten kann er in seinem Beruf schon lange nicht mehr. Die Dinge, die er gesehen hat, haben ihn schwer krank gemacht. Und trotzdem kann das, was der ehemalige Rettungssanitäter an diesem Donnerstag vielleicht schafft, ungezählten seiner ehemaligen Kollegen helfen.