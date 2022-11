Reinigungsaktion im Stuttgarter Westen Was im Feuersee alles gefunden wurde

In der Pandemie ist am Ufer des Feuersees oft gefeiert worden. Das Putzkommando des Tiefbauamtes hatte daher besonders viel zu tun im abgelassenen Gewässer. Zum Ende der „Kehrwoche“ verrät die Stadt, was die Aktion zutage gebracht hat.