Berolina-Haus in Degerloch: Mit dem Juwelier schließt ein weiteres Traditionsgeschäft

Berolina-Haus in Degerloch

1 Sybille und Jürgen Bainczyk bleiben nur noch wenige Tage in ihrem Juweliergeschäft in Degerloch. Foto: Caroline Holowiecki

Jürgen Bainczyk ist ein Geschäft der ersten Stunde im Berolina-Haus in Degerloch gewesen. Warum der Juwelier jetzt aufhört und wie es mit dem Büro- und Geschäftszentrum insgesamt weitergeht.











Der Zettel an der Tür des Juweliergeschäfts Jürgen Bainczyk wirkt nüchtern: „Geschäftsaufgabe! Räumungsverkauf! Vielen Dank für Ihre Treue!“, ist darauf zu lesen, verbunden mit guten Wünschen für das Weihnachtsfest und das neue Jahr. Dazu passt, dass der Inhaber Jürgen Bainczyk am Telefon wie ein Mann klingt, der nichts in seinem Leben bereut. Spätestens im März hätte er aus dem Laden rausgemusst, erzählt er. Aber der Vermieter habe ihm angeboten, dass er die Einrichtung auf eigene Kosten entsorge, wenn er seinen Laden bereits Ende Dezember zumache. „Ich bin jetzt 81 Jahre alt und wollte sowieso aufhören“, sagt Jürgen Bainczyk und ergänzt: „Die Kunden haben sich damit abgefunden, aber viele sind auch traurig.“