1 Einer der Quotenbringer der ProSiebenSat1-Gruppe: Joko Winterscheidt (li.) und Klaas Heufer-Umlauf. Foto: dpa/Daniel Karmann

Aber in allen anderen Punkten setzte sich die Berlusconi-Familie in der deutschen TV-Gruppe durch. Ihr Konzern MFE hat nun mit PPF den Aufsichtsrat der Deutschen im Griff.











So spannend ist das Programm auf den Sendern der Münchner TV-Gruppe ProSiebenSat1 nicht immer. In einer kontroversen Hauptversammlung konnten Vorstand und Aufsichtsrat des Konzerns gerade noch den Auftrag zu dessen Aufspaltung abwenden. Zwar hat Großaktionär Media for Europe (MFE) beim Eignertreffen mit einem Antrag dazu rund 71 Prozent der Stimmen erreicht. Für die verlangte Zweiteilung von ProSiebenSat1 wäre aber wegen der enormen Bedeutung dieses Vorgangs eine Mehrheit von 75 Prozent nötig gewesen. Zuvor war eine MFE-Vertreterin Vorstand und Aufsichtsräte der deutschen TV-Gruppe hart angegangen. „MFE ist enttäuscht von vielen leeren Versprechen“, kritisierte sie.