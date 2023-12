Berlin: Mann verliert Hand wegen Feuerwerksrakete

1 Der 40-Jährige verlor eine Hand beim Zünden einer Feuerwerksrakete. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Kurz vor Silvester hat ein Mann beim Zünden einer Feuerwerksrakete in Berlin eine Hand verloren. Der 40-Jährige habe die Signalrakete auf der Terrasse eines Bungalows gezündet, teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit. Unmittelbar nach der Zündung am Samstag sei die Rakete in seiner Hand explodiert. Er kam in ein Krankenhaus. Es sei weitere Pyrotechnik bei ihm gefunden und beschlagnahmt worden.