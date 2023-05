1 Ein Polizeibeamter löst die Hand eines Klimaaktivisten von der Straße am Großen Stern vor der Siegessäule in Berlin. (Archivbild) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Bei Protestaktionen der Klimaschützer Letzte Generation kam es zu Gewalt: Den Angaben zufolge gingen mehrere Autofahrer aggressiv gegen die Klimakleber vor.









In Berlin sind Autofahrer gewaltsam gegen Aktivisten der Klimaschützer Letzte Generation vorgegangen. Nach Angaben eines dpa-Fotografen zerrten sie am Freitagmorgen auf der A100 in Höhe der Abfahrt Kurfürstendamm an Protestierenden, schlugen auf diese ein und traten sie, um sie dadurch am Festkleben zu hindern.