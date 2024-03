Leichen der fünf Skitourengänger gefunden

1 Skitouren erfreuen sich immergrößerer Beliebtheit. Die Gefahren vor allem durch Lawinen werden aber oft vernachlässigt. Foto: dpa/Florian Sanktjohanser

Immer mehr Skifahrer verlassen die Pisten und gehen auf Skitour. Das Aufsteigen und Abfahren im ungesicherten Gelände birgt aber Gefahren, wie ein aktueller Fall in der Schweiz jetzt wieder zeigt.











Tourengehen ist für viele Skifahrer das Größte. Aufsteigen, wo es weit und breit keinen Lift gibt, und abfahren auf unberührten Hängen fernab überfüllter Pisten. Wer sich in der weißen Wildnis bewegt, sollte allerdings genau wissen, was er tut. Sonst endet der Drang nach der großen Freiheit in den Bergen womöglich in einer Katastrophe – wie jetzt bei Zermatt in der Schweiz.