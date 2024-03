Bergsteiger Reinhold Messner in Herrenberg

1 Reinhold Messner ist einer der berühmtesten Bergsteiger der Welt. Foto: /Stefanie Schlecht

Die Suche nach Neuem ist der rote Faden im Leben des Reinhold Messner. In der Herrenberger Stadthalle blickt der prominente Bergsteiger zurück.











Einen Namen hat er sich vor allem mit seinen alpinistischen Höchstleistungen gemacht: Reinhold Messner, weltbekannter Bergsteiger, berichtete am Mittwoch in seinem Vortrag „Über Leben“ vor den rund 800 Zuhörern in der ausverkauften Herrenberger Stadthalle offen und kurzweilig aus seinem Leben.