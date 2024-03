1 Im südfranzösischen Alpendorf Le Vernet war der zweijährige Emile seit Monaten vermisst worden. Foto: dpa/Christophe Simon

Knapp neun Monate nach dem Verschwinden eines Zweijährigen in Frankreich haben Ermittler in Frankreich eine furchtbare Entdeckung gemacht.











Link kopiert



Knapp neun Monate nach dem Verschwinden eines Zweijährigen in Frankreich haben Ermittler Knochen des Kindes gefunden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Aix-en-Provence am Sonntag mit. Die Gendarmerie sei am Samstag darüber informiert worden, dass in der Nähe des Bergdorfes Le Vernet Knochen entdeckt worden seien. Die Gen-Alayse der Ermittler habe am Sonntag ergeben, dass es sich um Gebeine des seit Anfang Juli vermissten Émile handele. Die Knochen würden nun weiter untersucht. Am Fundort soll es zusätzliche Suchaktionen geben.